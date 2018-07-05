2018-07-05T18:30:46+03:00
Происшествия

Две экскурсионные лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете

Спасательная операция осложняется сильным ветром и высокими волнами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Пхукете перевернулись две лодки с туристамиНа Пхукете перевернулись две лодки с туристамиФото: Виктория МИНАЕВА
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У берегов тайского острова Пхукет перевернулись две туристические лодки, на борту которых находились более 130 человек. Судна попали в шторм и перевернулись. На данный момент продолжается спасательная операция.

Уточняется, что на борту первой лодки находились 97 человек. Примерно в 17:45 по местному времени (13:45 мск) она опрокинулась к югу от острова. Еще один экскурсионный теплоход, на борту которого находились 39 человек, перевернулся и затонул возле острова Майтон к юго-востоку от Пхукета.

"Туристы плавают в море", - передает газета Phuket News со ссылкой на местное отделение полиции.

Спасательная операция осложняется сильным ветром, высокими волнами и темным временем суток. Королевский военно-морской флот Таиланда направил в помощь морской полиции свои спасательные суда. Всем свободным машинам скорой помощи было приказано ожидать на пирсе Чалонг.

На данный момент в правоохранительные органы пока не поступало никаких сообщений о пострадавших или погибших в результате обоих инцидентов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас в Таиланде продолжается еще одна спасательная операция. Накануне в затопленной пещере города Хуанхин были обнаружены 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. Они пропали несколько недель назад, но найти их удалось лишь 2 июля. Все школьники живы, но истощены. Их до сих пор не могут вызволить из пещеры. Есть вероятность, что ребятам и их наставнику придется провести под землей еще четыре месяца, К этому времени сезон дождей закончится и уровень воды спадет.

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