Семьи погибших в Пхукете получат 300 тысяч немецких фунтов

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-06T15:29:47+03:00

Деньги будут взяты из таиландского фонда компенсаций пострадавшим или погибшим в результате несчастного случая [видео]

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Министр туризма и спорта Таиланда заявил о том, что члены семьей погибших из-за шторма у берегов Пхукета получат от правительства 300 тысяч немецких фунтов. Деньги будут взяты из специального фонда страны, в котором предусматривается компенсация семьям пострадавших или погибших в результате несчастных случаев. Как передает The National, был создан специальный координационный центр для помощи туристам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658904" frameborder="0"></iframe> За их судьбой следит весь мир.«Санктум» Спилберга кажется наивной сказкой по сравнению с тем, что сейчас переживают эти 12 ребят, заблокированные в глубокой тайской пещере.

Две экскурсионные лодки с 130 пассажирами перевернулись в Пхукете вечером 5 июля. Немедленные спасательные операции были осложнены сильным ветром и приближающейся темнотой. Сегодня утром, 6 июля, сообщалось о 18 жертвах, и пропавшими без вести 39 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о дайвере, который погиб во время операции по спасению футбольной команды, застравяшей в пещере. Бывший "морской котик" участвовал как доброволец, он задохнулся на обратном пути из пещеры из-за недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом.