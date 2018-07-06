2018-07-06T15:29:47+03:00
В мире

Семьи погибших в Пхукете получат 300 тысяч немецких фунтов

Деньги будут взяты из таиландского фонда компенсаций пострадавшим или погибшим в результате несчастного случая [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Родственники погибших на Пхукете получат денежную компенсациюРодственники погибших на Пхукете получат денежную компенсациюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр туризма и спорта Таиланда заявил о том, что члены семьей погибших из-за шторма у берегов Пхукета получат от правительства 300 тысяч немецких фунтов. Деньги будут взяты из специального фонда страны, в котором предусматривается компенсация семьям пострадавших или погибших в результате несчастных случаев. Как передает The National, был создан специальный координационный центр для помощи туристам.

За их судьбой следит весь мир.«Санктум» Спилберга кажется наивной сказкой по сравнению с тем, что сейчас переживают эти 12 ребят, заблокированные в глубокой тайской пещере.

Две экскурсионные лодки с 130 пассажирами перевернулись в Пхукете вечером 5 июля. Немедленные спасательные операции были осложнены сильным ветром и приближающейся темнотой. Сегодня утром, 6 июля, сообщалось о 18 жертвах, и пропавшими без вести 39 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о дайвере, который погиб во время операции по спасению футбольной команды, застравяшей в пещере. Бывший "морской котик" участвовал как доброволец, он задохнулся на обратном пути из пещеры из-за недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы
В Киеве застрелили замначальника управления полиции
Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать
«Важно выработать единые правила игры»: Путин рассказал, как эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами
Из-за матча Россия - Хорватия метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи
Краб решил отомстить поедавшей его китаянке
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка, страдающего эпилепсией
Песков назвал готовность Трампа ко встрече с Путиным позитивным фактом
Звезда «Теории большого взрыва» во время медового месяца попала в больницу
Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида
Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года