2018-07-06T15:41:48+03:00
В мире

Илон Маск отправит специалистов для помощи в спасении футбольной команды в Таиланде

Также бизнесмен намерен предоставить радиолокатор и энергобатареи для насосов, откачивающих воду [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Инженер и бизнесмен Илон МаскИнженер и бизнесмен Илон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский предприниматель и инженер Илон Маск решил помочь детской футбольной команде, застрявшей в пещере Таиланда. Миллиардер планирует отправить в пятницу, 6 июля, двух специалистов из своей компании для помощи в спасении детей и их тренера.

За их судьбой следит весь мир.«Санктум» Спилберга кажется наивной сказкой по сравнению с тем, что сейчас переживают эти 12 ребят, заблокированные в глубокой тайской пещере.

«Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте», - написал Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.

С просьбами о помощи к известному бизнесмену обратились пользователи интернета, после чего сотрудники компании SpaceX напрямую связались с властями Таиланда для уточнения деталей и возможностей.

Маск сообщил о своих разработках, которые могут помочь застрявшей в пещере команде: его бурильная компания Boring Co готова предоставить усовершенствованный радиолокатор. Также он рассматривал возможность отправки к пещере энергобатарей высокой мощности Powerwall, которые могут помочь насосам, откачивающим воду из пещеры. Разработка принадлежит компании Tesla Motors.

Утром 6 июля спасатели сообщили о смерти одного из дайверов, который доставлял кислородные баллоны в пещере. Он погиб от недостатка воздуха в акваланге во время выполнения задания.

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