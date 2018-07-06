Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса
Эксперты Гарвардской школы здравоохранения совместно с медиками госпиталя в Бостоне задались целью выяснить — отчего в летние месяцы половая близость более востребована у человека в отличии от остальных времен года.
Результаты исследования, показали, что половая активность летом более востребована из-за того, что самое теплое время года уже само по себе поднимает настроение и вызывает ощущение эйфории. Кроме того, не мало важными факторами для сексуального притяжения между обоими полами значится теплая температура и избыточное количество солнечного света.
Также, как удалось выяснить ученым, в летние месяцы в гораздо большем количестве вырабатывается серотонин. Он повышает удовольствие от секса. Либидо увеличивается и по естественным причинам, поскольку человек больше времени проводит на свежем воздухе.
В заключении специалисты отметили, что немаловажное значение имеет и количество одежды, присутствующее на теле людей. Как известно, летом его минимум, сообщает сайт «Дни.ру».