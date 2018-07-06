Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса

СЕГОДНЯ 16:41 2018-07-06T16:41:22+03:00

На повышенную половую активность человека влияет серотонин, который в большем количестве выделяется именно в теплое время года

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Эксперты Гарвардской школы здравоохранения совместно с медиками госпиталя в Бостоне задались целью выяснить — отчего в летние месяцы половая близость более востребована у человека в отличии от остальных времен года.

Результаты исследования, показали, что половая активность летом более востребована из-за того, что самое теплое время года уже само по себе поднимает настроение и вызывает ощущение эйфории. Кроме того, не мало важными факторами для сексуального притяжения между обоими полами значится теплая температура и избыточное количество солнечного света.

Также, как удалось выяснить ученым, в летние месяцы в гораздо большем количестве вырабатывается серотонин. Он повышает удовольствие от секса. Либидо увеличивается и по естественным причинам, поскольку человек больше времени проводит на свежем воздухе.

В заключении специалисты отметили, что немаловажное значение имеет и количество одежды, присутствующее на теле людей. Как известно, летом его минимум, сообщает сайт «Дни.ру».