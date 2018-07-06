На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка

СЕГОДНЯ 23:13 2018-07-06T23:13:08+03:00

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В сети появилось видео с «гусеницей-мутантом». Автор ролика - житель украинской Одессы Александр Емельянов: именно он снял на камеру «гусеницу с жалом и головой мышонка» и выложил ролик на портале видеохостинга YouTube.

По словам одессита, у найденного им необычного существа в конце туловища находится что-то напоминающее «загнутое жало». Также мужчина заметил, если мутант чувствует опасность, он угрожающе поднимает свою переднюю часть, которая и напоминает «мышиную голову», сообщает сайт города Одесса.

Сам украинец так описывает обнаруженную им гусеницу: «Поверхность кожицы гладкая, но не совсем, как будто с чешуей, совсем змеиной. В конце тельца вверх торчит загнутое жало. Она целит им при перевороте и сворачиваясь».

Одессит нашел гусеницу с жалом и головой мышонка.Необычное существо обнаружил одессит Александр Емельянов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году китайский рыбак выловил «рыбу-мутанта» c головой голубя и также опубликовал в сети видео со странным существом. Как тогда отмечалось, запись была сделана в городе Гуйян в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.