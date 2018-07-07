2018-07-07T10:18:42+03:00
В мире

США и КНДР создадут рабочие группы для денуклеаризации Корейского полуострова

В Пхеньяне прошли переговоры госсекретаря Майкла Помпео с руководством Северной Кореи
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер НауэртПресс-секретарь Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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США и КНДР создадут рабочие группы для денуклеаризации Корейского полуострова. Как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт, в ходе переговоров госсекретаря Майкла Помпео с руководством Северной Кореи стороны отметили важность достижения полной денуклеаризации региона.

По словам Науэрт, во время встречи Помпео с руководством КНДР была подчеркнута важность достижения трех главных целей - полной денуклеаризации Корейского полуострова, формирования гарантий сохранения пхеньянского режима и репатриации останков военнослужащих США, погибших в годы Корейской войны (1950-1953), передает агентство Kyodo.

Напомним, в пятницу, 6 июля, Помпео уже в третий риз прибыл с визитом в Пхеньян. В столице КНДР он встретился с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. После этого госсекретарь США направится в Токио, где состоятся трехсторонние переговоры с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

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