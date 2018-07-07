Официальные лица НАТО обеспокоены будущими договоренностями Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 12:34 2018-07-07T12:38:14+03:00

Координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер отметил, что члены альянса не приняли участия в планировании саммита

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Официальные лица НАТО обеспокоены будущими возможными договоренностями президентов США и России Дональда Трампа и Владимир Путина.

Как заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, в альянсе полагают, что Трамп может предпринять шаги, которые не были согласованы с НАТО. Он обратил внимание, что члены Североатлантического альянса не принимали участия в планировании саммита Россия-США в Хельсинки.

"В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", - сказал Байер, передает агентство Reuters.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры Трампа и Путина состоятся в Хельсинки 16 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президенты обсудят различные вопросы, в том числе обстановку в Сирии.

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