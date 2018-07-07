В Румынии разбился самолет МиГ-21 во время показательного полета
В субботу, 7 июля, на юге Румынии разбился самолет МиГ-21 во время показательного полета. Инцидент произошел в ходе мероприятия по случаю Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча, уезд Кэлэраш.
Как сообщило агентство Mediafax, воздушное судно рухнуло в поле неподалеку от базы Борча и разбилось при ударе о землю. По предварительным данным, пилоту удалось катапультироваться. О том, что летчик спасся, заявили представители уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям.
В мероприятии в честь Дня открытых дверей на базе Борча принимают участие несколько тысяч человек.
Напомним, накануне в Польше приостановили полеты истребителей МиГ-29 после катастрофы одного из таких самолетов. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши потерпел крушение в Варминско-Мазурском воеводстве. Пилот самолета погиб.
Первые кадры упавшего МиГ-21 в Румынии.