2018-07-07T22:52:09+03:00
В мире

Илон Маск предложил два способа спасти детей из пещеры в Таиланде

По словам бизнесмена, он уже обсуждает с экспертами разработку механизмов для эвакуации юниорской футбольной команды
Дарья ИВАШКИНА
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Американский бизнесмен и инженер Илон МаскАмериканский бизнесмен и инженер Илон МаскФото: REUTERS
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Американский бизнесмен и инженер Илон Маск предложил два способа спасти заблокированных в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде детей.

По словам изобретателя, в настоящее время он уже обсуждает с экспертами разработку механизмов для спасения юниорской футбольной команды. Речь идет о создании аварийно-спасательной капсулы или надувной трубы с воздушными шлюзами.

«Несколько хороших новостей от экспертов в Таиланде. Постоянно обсуждаем с ними спасательную капсулу, которая была бы достаточно безопасна. Также работаем над созданием надувной трубы с воздушными шлюзами. (Реализовать второй вариант) меньше шансов, учитывая сложный рельеф, однако, если все получится, будет превосходно», - написал Маск в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Таиланде в затопленной пещере нашли пропавшую 23 июня футбольную команду. Из-за дождей и наводнения 12 детей и их тренер оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.

Причем Илон Маск практически сразу предложил тайским властям помощь в спасении юношеской футбольной команды и ее тренера.

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