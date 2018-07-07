Основное время четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилось вничью 1:1
Нас вновь ждет овертайм
90 минут завершились вничью 1:1.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи на стадионе "Фишт" подошли к концу основные 90 минут матча четвертьфинала Россия - Хорватия. В основное время команды не выявили победителя. Итог борьбы - ничья 1:1.
На гол Дениса Черышева на 32-й минуте игры хорватская команда ответила точным ударом Андрея Крамарича. Балканцы отыгрались очень быстро, забив гол на 39-й минуте игры.
И до конца основного времени счет так и не поменялся. 90 минут финишировали - и на табло 1:1. Теперь нас ждут 2 тайма по 15 минут дополнительного времени. Если опять ничья, то тогда сильнейшего выявят в серии пенальти.
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