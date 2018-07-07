СБУ заявила о предотвращении техногенной катастрофы на украинской АЭС

СЕГОДНЯ 23:11 2018-07-07T23:11:54+03:00

На Украине заявили о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 7 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении аварии на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), которая могла бы привести к техногенной катастрофе.

Как уточнили в спецслужбе незалежной, сотрудникам СБУ удалось помешать руководству АЭС использовать некачественное оборудование. По данным ведомства, должностные лица предприятия сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы атомной электростанции.

«Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Также там отмечается, что в настоящее время уже ведутся работы по демонтажу контрафактного оборудования и его замене.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудники украинских АЭС массово уезжают в РФ, Белоруссию и Турцию. При этом в Верховной Раде признали, что отток кадров за рубеж вызван недофинансированием отрасли.