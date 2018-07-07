2018-07-07T23:17:29+03:00
Политика

Ким Чен Ын впервые не принял Помпео в Пхеньяне

Госсекретарь США заверил, что лидер КНДР сохраняет приверженность к сингапурским договоренностям
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госсекретарь Майкл Помпео ранее удостаивался личной встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномГоссекретарь Майкл Помпео ранее удостаивался личной встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не принял госсекретаря США Майкла Помпео во время его официального визита в Пхеньян. Глава американского внешнеполитического ведомства провел переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

По словам Помпео, в ходе встреч ему удалось достичь с северокорейскими представителями «прогресса по каждому обсуждаемому вопросу». Он также заверил журналистов, что Ким Чен Ын сохраняет приверженность договоренностям, которые были достигнуты в ходе его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

«Мы обсудили, как нам добиться реализации договоренностей, достигнутых между председателем Ким Чен Ыном и президентом Трампом, а именно - полной денуклеаризации Северной Кореи…Никто не отступил от этих договоренностей. Председатель Ким Чен Ын по-прежнему привержен им», - цитирует ТАСС слова Помпео.

Госсекретарь также расказал, что стороны договорились продолжать работу в данном направлении. Так 12 июля состоится рабочая встреча с участием представителей Пентагона в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. На ней будет обсуждаться вопрос передачи останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Как рассказывал сайт kp.ru, это уже третий визит Майкла Помпео в Пхеньян. До этого он дважды улоставиался личной встречи с лидером КНДР.

Еще больше материалов по теме: «Северная Корея и ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Работавший по делу об отравлении в Эймсбери полицейский госпитализирован
Спасибо за сказочный турнир, мужики! Россия покидает ЧМ-2018, уступив Хорватии в серии пенальти
Что за игра! В матче Россия - Хорватия будет серия пенальти, в основное время ничья 2:2
Американский военный погиб в результате «внутренней атаки» в Афганистане
Ааа!!! Марио Фернандес в овертайме матча Россия - Хорватия сделал счет равным - 2:2
Матч Россия - Хорватия: Домагой Вида в овертайме выводит хорватов вперед
СБУ заявила о предотвращении техногенной катастрофы на украинской АЭС
Основное время четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилось вничью 1:1
Илон Маск предложил два способа спасти детей из пещеры в Таиланде
Два корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
В Москве задержали второго обокравшего корреспондента Би-би-си таксиста
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко
Первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершился вничью 1:1
Крамарич сравнял счет в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия - Хорватия
Гооол! Денис Черышев вывел Россию вперед в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией