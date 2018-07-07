Ким Чен Ын впервые не принял Помпео в Пхеньяне

7 Июль 23:17 2018-07-07T23:17:29+03:00

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не принял госсекретаря США Майкла Помпео во время его официального визита в Пхеньян. Глава американского внешнеполитического ведомства провел переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

По словам Помпео, в ходе встреч ему удалось достичь с северокорейскими представителями «прогресса по каждому обсуждаемому вопросу». Он также заверил журналистов, что Ким Чен Ын сохраняет приверженность договоренностям, которые были достигнуты в ходе его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

«Мы обсудили, как нам добиться реализации договоренностей, достигнутых между председателем Ким Чен Ыном и президентом Трампом, а именно - полной денуклеаризации Северной Кореи…Никто не отступил от этих договоренностей. Председатель Ким Чен Ын по-прежнему привержен им», - цитирует ТАСС слова Помпео.

Госсекретарь также расказал, что стороны договорились продолжать работу в данном направлении. Так 12 июля состоится рабочая встреча с участием представителей Пентагона в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. На ней будет обсуждаться вопрос передачи останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Как рассказывал сайт kp.ru, это уже третий визит Майкла Помпео в Пхеньян. До этого он дважды улоставиался личной встречи с лидером КНДР.