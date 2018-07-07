2018-07-07T23:56:44+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Спасибо за сказочный турнир, мужики! Россия покидает ЧМ-2018, уступив Хорватии в серии пенальти

Основное и дополнительное время не выявило победителя, а балканцам повезло в лотерее - 4:3
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия покидает чемпионат мира по футболу.Россия покидает чемпионат мира по футболу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборная России завершила свои выступления на чемпионате мира по футболу. В драматичнейшей серии послематчевых пенальти в Сочи на стадионе "Фишт" наши уступили команде Хорватии со счетом 3:4. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 2:2.

У России голы забили Черышев (31) и Фернандес (115). У Хорватии мячами отметились Крамарич (39) и Вида (101).

Для сборной России по футболу выход в четвертьфинал - историческое достижение. Так далеко команда из нашей страны не доходила на чемпионатах мира 48 лет, начиная с 1970 года. Хорватия теперь 11 июля сыграет в "Лужниках" с Англией. Днем ранее в Санкт-Петербурге сойдутся команды Франции и Бельгии.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.

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