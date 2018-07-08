Песков: Путин считает наших футболистов героями

СЕГОДНЯ 00:47 2018-07-08T01:43:07+03:00

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Президент РФ Владимир Путин считает российских футболистов героями, несмотря на поражение от команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«(Путин) смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», - заявил Песков в интервью «Интерфаксу».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев следил за игрой нашей сборной на стадионе в Сочи и также поблагодарил команду за игру на этом турнире.

«Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», - написал глава правительства в своем Твиттере.

Как сообщал сайт kp.ru, сборная России покидает чемпионат мира по футболу. Наша команда уступила хорватам в матче четвертьфинала, который проходил на стадионе "Фишт" в Сочи. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 2:2. В серии послематчевых пенальти нашим соперникам повезло больше, итоговый счет 3:4.