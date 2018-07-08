2018-07-08T03:22:25+03:00
Политика

Госстат Украины сообщил о существенном росте цен на фрукты и овощи

Сельхозпродукция в стране подорожала на 15- 20% в 2018 году
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине подорожали овощи и фруктыНа Украине подорожали овощи и фруктыФото: REUTERS
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На Украине с января по конец мая зафиксирован существенный рост цен фрукты и овощи. Такой вывод следует из данных опубликованных Государственной службой статистики республики.

Согласно сведениям Госстата, с начала года и по конец мая, фрукты подорожали на 15,7%, а овощи — на 20,9%. Цены на рыбу, морепродукты, мясо и мясную продукцию, хлеб и макаронные изделия, молочные продукты, масло безалкогольные напитки выросли в целом на 2,5 – 7%.

При этом очень сильно упала стоимость гречки – на 20,8% за пять месяцев. Подешевели яйца, сахар, сало, молоко (от 2,2% до 11%). В среднем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,6%, говорится в докладе на официальном сайте Госстата Украины.

Отметим, что ранее сайт kp.ru цитировал доклад Росстата, в котором говорилось, что в РФ за первые пять месяцев 2018 года больше всего подорожали также овощи (14,4%) и фрукты(9,3%). При этом в Европе рост цен на овощную продукцию составил 2,7% и 6,7% на фрукты.

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