2018-07-08T07:37:19+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболисты сборной России вернулись в Москву после четвертьфинала ЧМ с Хорватией

Наша команда сегодня встретится с болельщиками
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России уступила в серии пенальти Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.Сборная России уступила в серии пенальти Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 8 июля, сборная России по футболу вернулась в Москву после того, как был сыгран четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против Хорватии в Сочи. Самолет с нашей командой приземлился в Шереметьево около 5 часов утра по московскому времени.

- Приземлились в Москве! Команда - в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов - встреча с болельщиками! - говорится в твиттере сборной России оп футболу.

На сегодня у футболистов сборной России запланирована на 16:00 встреча с болельщиками в фан-зоне в Москве на Воробьевых горах.

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Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия четвертьфинала ЧМ-2018

Фоторепортаж: Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018

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