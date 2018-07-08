2018-07-08T00:36:52+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Болельщики сборной России после матча с Хорватией: «Да, проиграли. Да, не получилось. Но наши футболисты - герои»

Корреспондент «КП» болел за нашу команду на фанзоне возле стадиона «Спартак»
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Мы проиграли. Мы выбыли. Но, ни одного обидного слова в адрес ребят не было слышноМы проиграли. Мы выбыли. Но, ни одного обидного слова в адрес ребят не было слышноФото: Павел КЛОКОВ
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Перед началом матча тучи в Москве ходили хмуро. Клубились. Угрожающе темнели. Однако ливня, обещанного синоптиками, так и не случилось (хотя в центре, говорят, дождик прошёл).

Если сравнивать спартаковскую фанзону с той, что на Воробьёвых горах, то первая напоминает младшую сестру, которая ещё плохо читает и не умеет разогревать обед. Территория маленькая. Экраны, на которых транслируют футбол, тоже. Пунктов для заряда телефонов нет. Укрыться от дождя негде. Продавцы газированной воды, гуляющие по фанзоне, при оплате картой принимают только «Визу» («МастерКард» не канает). Ну и так далее. При этом, несмотря на имеющиеся недостатки, сюда пришли болеть несколько тысяч болельщиков. С российскими флагами, бело-сине-красных футболках, в шарфах и кокошниках, с вувузелами и барабанами, футбольными мячами и плакатами.

Если сравнивать спартаковскую фанзону с той, что на Воробьёвых горах, то первая напоминает младшую сестру Фото: Павел КЛОКОВ

Если сравнивать спартаковскую фанзону с той, что на Воробьёвых горах, то первая напоминает младшую сеструФото: Павел КЛОКОВ

Всего на территории установлено четыре экрана. Один из них в детской зоне. Это сектор, в который пропускают болельщиков исключительно с детьми (хорошо придумано).

В стороне несколько палаток с напитками и закусками. Бокал пива 350 рублей, хот-дог 300. Недешево, но за едой и напитками очереди.

Я познакомился с Егором и Ириной, которые приехали в Москву из Киева. Сказали, что насмотрелись российских репортажей и не выдержали - рванули на выходные в Россию. За хозяйку чемпионата болели так, что чуть голоса не сорвали.

Сюда пришли болеть несколько тысяч болельщиков Фото: Павел КЛОКОВ

Сюда пришли болеть несколько тысяч болельщиковФото: Павел КЛОКОВ

- Москва так преобразилась, что мы чувствуем себя здесь гостями, - рассказал Егор. - Хотя мы тут когда-то жили. Ещё при Лужкове.

И все же о футболе. Когда Черышев заколотил первый гол, стадион «Спартак» чуть не рухнул от напряжения. Фанзона просто безумствовала. Сотрясала воздух. Орала. Ревела. Плакала от счастья. Жаль, что предстояло играть ещё полтора тайма. И через несколько минут хорваты отыгрались. От отчаяния мой сосед бросил стакан с пивом на землю и облил мою обувь. А потом спокойно добавил:

- Извините, сударь.

Во втором тайме напряжение уже было чуть ли не осязаемым. Фанзона молилась за свою команду. Умоляла ее победить. Скандировала «Нужен гол! Нужен гол!» Выдохнула после попадания мяча в нашу штангу. И держала кулаки до конца.

В дополнительное время хорваты вырвались вперёд 2:1. Какой-то мужик начал доказывать, что счёт вполне закономерен. Его попросили заткнуться. Черчесов повернулся к трибунам и призвал поддержать команду. Фанзона, как по мановению волшебной палочки, взорвалась. Стадион «Фишт» тоже. До конца матча оставалось десять минут.

Никто не осудил наших ребят Фото: Павел КЛОКОВ

Никто не осудил наших ребятФото: Павел КЛОКОВ

- Давайте, мужики! - орали где-то сзади. - Дзагоев!..

Дзагоев подал угловой, но хорватский вратарь свою команду не подвёл.

И вдруг - гооооооооол!!!

Я был уверен, что меня растопчут там же возле стадиона. Закатают в асфальт. Толпа подпрыгнула. Начала бесноваться. Меня обнимали. Не только женщины, но и мужики. Люди хватались за сердце. Капали в пиво валидол. Стонали.

И вот пенальти.

Мы проиграли. Мы выбыли. Но, поверьте, ни одного обидного слова в адрес ребят я не услышал. Зрители - наоборот - благодарили их. Называли героями. Плакали.

Спасибо вам, мужики, за настоящую борьбу! Вы уже сегодня вошли в историю.

Они боролись до последнего. Это была отличная игра!.Болельщики покидают стадион Фишт. Россия, увы, проиграла после серии пенальти.

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Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия четвертьфинала ЧМ-2018

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