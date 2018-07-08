Лука Модрич: "Мы не ожидали от России сегодня такой игры!"

СЕГОДНЯ 00:50 2018-07-08T01:37:11+03:00

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич был назван сегодня лучшим игроком поединка против команды России. После игры он явился на обязательную пресс-конференцию в стадионе "Фишт".

- Вы сможете получить "Золотой мяч" после такой игры?

- Я не думаю об этом. Мы достигли чего-то большого. Личные награды для меня не важны. Такие награды игроку - это за те усилия, которые проявляешь. Мы хотим привезти медали домой и посмотрим как она будет блестеть.

- Россия в первом тайме играла в атакующий футбол. Как вы оцениваете игру соперника?

- Россия очень хороший матч отыграла, особенно в первом тайме. Они нас удивили. Они "зажимали" нас, мы не могли нарастить нашу игру. Мы не хотели рисковать, передавая длинные пасы. Мы могли бы передачами выправить ситуацию в свою пользу. Думаю, что не должны были до пенальти доводить время.

- Вас, кажется, не хватило сил и мощи для того, чтобы одолеть россиян.

- Это было очень трудно. У нас были игроки, которые пострадали от повреждений и травм. Мы должны были выиграть по игре, а не по пенальти. Был удар в штангу. Забили же два гола. Но, к сожалению, мы не смогли до конца сосредоточиться. 2-й тайм мы сыграли фантастический. 120 минут мы сыграли второй раз за шесть дней и это не проходит легко, за это надо платить. Мы проявили волю - Субашич отыграл просто отлично.

- А чего вы ожидаете от Англии?

- Мы считаем, что будет очень плотный и сложный матч. На самом деле, на этом чемпионате мира все тяжело. Мы будем готовиться, у нас на день меньше времени, чем у соперников. Мы сегодня видели, как Англия играла со Швецией. Нам надо будет много обороняться.

- Вы приехали в Сочи за несколько дней до игры. Как вам тренировалось и игралось тут?

- Честно говоря, самого города мы сегодня не видели. Но стадион - отличный просто! Газон, где мы тренировались, тоже был идеальным. Условия были отличные. Хорошо, что мы приехали заранее. Климат здесь другой. Но город - очень красивый.

- Что думаете по поводу выхода в полуфинал впервые с 1998 года?

- Ну вы можете представить, как мы гордимся. Мы доходим до полуфинала ЧМ по футболу, это - непростой маршрут. На чемпионатах Европы нам не слишком сильно везло. Надеюсь, что мы еще дальше пройдем, чем в 1998 году. У нас есть все необходимое - отличный тренер и фанаты.

- Что с вратарем Субашичем?

- В какой-то момент он почувствовал боль в мышцах, но сказал, что может играть дальше. Первый удар он взял. Он сказал лично мне, что все хорошо.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию фантастического поединка Россия - Хорватия.

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