В НАТО отметили, что все полуфиналисты ЧМ-2018 состоят в альянсе

СЕГОДНЯ 08:26 2018-07-08T08:26:18+03:00

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После того, как на чемпионате мира по футболу 2018 завершились четвертьфиналы, в официальном твиттере НАТО появился неожиданный комментарий по поводу итога игр. Было отмечено, что все команды-полуфиналисты - члены военного альянса.

- Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам! - говорится в твиттере НАТО.

В полуфиналах, напомним, сыграют сборные Франции и Бельгии 10 июля, а спустя сутки в "Лужниках" на газон выйдут Англия и Хорватия. Сборная России, напомним, вылетела с турнира после поражения в четвертьфинале от Хорватии в серии пенальти. Это - лучший результат команды в истории.

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