При крушении медицинского вертолета в Чикаго пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:43 2018-07-08T09:43:16+03:00

В момент инцидента на борту воздушного судна находился пациент в критическом состоянии

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В результате крушения медицинского вертолета в американском городе Чикаго пострадали четыре человека. Инцидент произошел вечером в субботу, 7 июля, неподалеку от скоростной автомагистрали Бишоп-Форд.

По предварительным данным, на борту вертолета скорой помощи находился пациент в критическом состоянии. Причина крушения пока неизвестна, передает телеканал Fox News.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в тот же день в Румынии разбился самолет МиГ-21. Сверхзвуковой истребитель неожиданно рухнул на землю во время показательного полета, устроенного в рамках мероприятия по случаю Дня открытых дверей на авиабазе Борча.

По предварительным данным, пилоту удалось вовремя катапультироваться и удачно приземлиться. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Между тем, причина авиакатастрофы все еще выясняется специалистами.