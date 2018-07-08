"Прощай": Еще одна звезда "Игры престолов" завершила съемки в сериале

СЕГОДНЯ 10:50 2018-07-08T10:51:48+03:00

Исполнительница роли Арьи Старк - Мэйси Уильямс заявила, что это ее "приключение" подошло к концу

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Британская актриса Мэйси Уильямс, которая прославилась ролью Арьи Старк в "Игре престолов", объявила о своем уходе из фантастического сериала.

Напомним, что уже весной-летом 2019 года состоится премьера первой серии последнего сезона телешоу, покорившего сердца миллионов зрителей.

"До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения", — написала Уильямс на своей странице в Instagram, комментируя фотографию, на которой изображены две ноги в белых кроссовках, забрызганных кровью.

maisie_williams goodbye belfast. goodbye arya. goodbye game of thrones. what a joy i ve had. here s to the adventures to come #lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep

Пост также сопровождается хэштегом "последняя женщина, которая устояла".

Напомним, что ранее с сериалом попрощалась также британская актриса Эмилия Кларк, которая исполняла роль кхалиси Дайнерис Таргариен. Тогда съемочная группа на прощание посетила одно из мест проведения съемок, передает сайт kp.ru.