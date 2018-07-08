2018-07-08T12:43:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018

22-летний полузащитник сборной России сыграл ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Александр Головин был одним из лучших на поле в матче с саудовцамиАлександр Головин был одним из лучших на поле в матче с саудовцамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Игрок российской сборной по футболу Александр Головин попал в тройку главных открытий проходящего в России Чемпионата мира по футболу-2018 по версии спортивного британского журнала FourFourTwo.

Таблоид особо отмечает, что 22-летний полузащитник сборной России сыграл ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала. В целом же на ЧМ-2018 игрок сборной страны и московского ЦСКА забил один гол и сделал две голевые передачи.

На первом месте рейтинга находится полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, далее следуют Такаси Инуи (Япония), Анте Ребич (Хорватия), на пятом — колумбиец Хуан Кинтеро.

Полностью Топ-10 открытий ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

1. Ирвинг Лосано (Мексика)

2. Такаси Инуи (Япония)

3. Александр Головин (Россия)

4. Анте Ребич (Хорватия)

5. Хуан Кинтеро (Колумбия)

6. Бенжамен Павар (Франция)

7. Родриго Бентанкур (Уругвай)

8. Мусса Ваге (Сенегал)

9. Чо Хен У (Южная Корея)

10. Виктор Классон (Швеция).

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. 7 июля российская футбольная дружина уступила в четвертьфинальном матче сборной Хорватии и покинула турнир.

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