2018-07-08T13:22:28+03:00
Происшествия

При утечке токсичных веществ‍ в аэропорту Варшавы пострадали люди

Всего из грузового терминала воздушной гавани были эвакуированы 11 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ‍В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 8 июля, в главном грузовом терминале международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве произошла утечка токсичного вещества. Об этом сообщил представитель местной пожарной службы Войчех Капчиньский.

В настоящий момент на месте инцидента работают восемь расчетов спасателей и специализированная группа химического и экологического надзора. Эксперты выясняют, что это за вещество, и какие последствия может вызвать его утечка. По предварительной версии, речь идет о фенилацетонитриле, который хранился в аэропорту в 36 бочках.

Между тем, всего из помещения терминала были эвакуированы 11 человек. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь - пострадавшие жаловались на тошноту и сильную головную боль, передает радиостанция RMF FM.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 6 июля в центре Праги произошла утечка газа из трубопровода. В результате из близлежащих домов были эвакуированы более 500 человек.

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