При утечке токсичных веществ в аэропорту Варшавы пострадали люди
В воскресенье, 8 июля, в главном грузовом терминале международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве произошла утечка токсичного вещества. Об этом сообщил представитель местной пожарной службы Войчех Капчиньский.
В настоящий момент на месте инцидента работают восемь расчетов спасателей и специализированная группа химического и экологического надзора. Эксперты выясняют, что это за вещество, и какие последствия может вызвать его утечка. По предварительной версии, речь идет о фенилацетонитриле, который хранился в аэропорту в 36 бочках.
Между тем, всего из помещения терминала были эвакуированы 11 человек. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь - пострадавшие жаловались на тошноту и сильную головную боль, передает радиостанция RMF FM.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 6 июля в центре Праги произошла утечка газа из трубопровода. В результате из близлежащих домов были эвакуированы более 500 человек.