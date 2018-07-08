От утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек

СЕГОДНЯ 16:09 2018-07-08T16:11:17+03:00

Все пострадавшие доставлены в больницу и находятся под наблюдением медиков

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В ходе утечки опасных химикатов в грузовом терминале на территории аэропорта в Варшаве пострадали 14 человек. По информации Государственной пожарной службы, все они спешно госпитализированы в местные клиники и в настоящее время их обследуют врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Четырнадцать человек попали в больницу после утечки химического вещества, которая произошла в грузовом терминале в Варшаве", — говорится в сообщении ведомства, которое приводят польские СМИ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 8 июля в главном грузовом терминале аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве произошла утечка токсичных веществ. Инцидент был зафиксирован в грузовом терминала аэрогавани польской столицы.

В настоящий момент на месте ЧП работают порядка 10 расчетов экстренных служб. Специализированная группа химического и экологического надзора проводит комплекс мер по определению причит утечки и оценки ее масштабов. По предварительным данным, опасным веществом является фенилацетонитрил, который хранился в 36 бочках в грузовом терминале аэропорта.