В Таиланде из затопленной пещеры вывели четверых детей

СЕГОДНЯ 17:17 2018-07-08T17:17:47+03:00

Всех их уже доставили в больницу города Чианграя [видео]

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По последним данным, из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде удалось вывести на поверхность четверых детей.

Как уточнил руководитель спасательной операции, всех спасенных школьников уже доставили в больницу города Чианграя. Стоит отметить, что в этом медучреждении приготовлены все условия для успешной реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере, сообщает телеканал Thai PBS.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Таиланде нашли пропавшую 23 июня детскую футбольную команду. Выяснилось, что 12 школьников и их тренер зашли в пещеру Кхао Луанг и не смогли выбраться на поверхность из-за внезапного наводнения: они оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров.

Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность: еще в воскресенье утром стало известно о начале операции по спасению школьников.