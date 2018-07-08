В Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры

СЕГОДНЯ 07:58 2018-07-08T07:58:49+03:00

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В Таиланде в воскресенье, 8 июля, началась спасательная операция по вызволению 12 членов юниорской футбольной команды и их 25-летнего тренера. Спортсмены застряли в затопленной пещере Кхао Ланг в 170 км от Бангкока еще две назад, но из-за высокого уровня воды они по-прежнему находятся под землей.

По словам начальника службы спасения Наронгака Осоттанакорна, эвакуация детей должна быть проведена немедленно и в кратчайшие сроки. Это связано с небольшим дождем, обрушившимся на регион в субботу вечером, и с еще более неблагоприятным прогнозом погоды на воскресенье.

Спасатели опасаются, что из-за обильных осадков уровень воды поднимется до скалы, на которой находятся истощенные спортсмены. Тогда область из свободного перемещения сократиться менее чем до десяти квадратных метров.

"Сегодня день D. Мальчики готовы к любым вызовам", - цитирует AFP главу спасательной миссии.

Ожидается, что первый мальчик будет выведен из пещеры около 21:00 по местному времени. Это означает, что его спасения займет примерно 11 часов.

Напомним, что еще 23 июня ребята в возрасте 11-16 лет вместе со своим тренером по футболу отправились на экскурсию в извилистую пещеру, простирающуюся на 10 километров. Однако неожиданно обрушившийся ливень затопил вход в подземелье, и спортсмены остались заблокированы внутри. Детям и тренеру удалось выжить: из-за разности высот они спаслись в подземной нише. Теперь же от выхода из пещеры их отделяют более четырех километров, два из которых полностью затоплены, а вода продолжает прибывать, передает сайт kp.ru.