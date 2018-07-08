2018-07-08T19:13:00+03:00
В мире

Глава МВД Британии посетил Эймсбери

Там Саджид Джавид обсудил с полицией и местными жителями произошедший ранее инцидент с отравлением
Дарья ИВАШКИНА
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид ДжавидМинистр внутренних дел Великобритании Саджид ДжавидФото: REUTERS
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В воскресенье, 8 июля, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил город Эймсбери, где ранее с признаками отравления были найдены два местных жителя.

Стоит отметить, что во время визита в Эймсбери, продолжительность которого не превышала получаса, глава британского МВД встретился с руководством местной полиции, а также обсудил случай с отравлением с жителями города, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. Причем западные СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей этого британского города - 44-летнюю Дону Стерджес и 45-летнего Чарльза Роули - якобы отравили тем же веществом, что и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Между тем в Лондоне уже заявили об отсутствии планов вводить санкции против России из-за произошедшего в Эймсбери.

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