Британия не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери

СЕГОДНЯ 13:51 2018-07-08T13:51:04+03:00

Лондон не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери Фото: REUTERS

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Лондон не намерен вводить какие-то дополнительные санкции в отношении России в связи с последними событиями, произошедшими в британском городке Эймсбери, где были найдены с признаками отравления двое местных жителей.

Об этом 8 июля заявил глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

«Великобритания не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери», - приводит слова британского министра ТАСС.

В то же время, как отметил Джавид, расследование по делу с отравлением в Эймсбери продолжается. И версия причастности к произошедшему, в том числе, и России — пока также активно прорабатывается.

Накануне стало известно, что врачи не нашли признаков отравления у полицейского из Эймсбери, который находился в непосредственной близости от места инцидента.

30 июня в британском городке Эймсбери были найдены без сознания 44-летняя Доун Сторджес и 45-летний Чарли Роули. Скотланд-Ярд сообщил о происшествии лишь через пять дней. В Лондоне заявили, что пострадавшие были отравлены неким нервно-паралитическим веществом.