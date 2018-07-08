2018-07-08T18:30:30+03:00
Политика

Порошенко предложил Польше вывести Волынскую резню из сферы политики

Глава незалежной назвал украинско-польский конфликт 1940-х годов «сложным вопросом истории»
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в воскресенье, 8 июля, на церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-1944 годов в селе Гончий Брод, выразил уверенность в том, что диалог между Киевом и Варшавой на тему болезненных страниц прошлого должен быть максимально взвешенным.

При этом глава незалежной назвал украинско-польский конфликт 1940-х годов «сложным вопросом совместной украинско-польской истории». Поэтому, как считает Порошенко, он должен быть выведен из сферы политики и передан на рассмотрение учеными, передает «Интерфакс». «Мы никогда не дадим политизировать эти страницы истории», - добавил украинский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Петр Порошенко открыл мемориал памяти украинцев в польском селе Сахрынь. При этом он выразил надежду на улучшение отношения поляков к гражданам незалежной.

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