2018-07-09T00:01:44+03:00
Политика

Сирийские ПВО подбили атаковавший авиабазу самолет Израиля

В Иерусалиме отказываются комментировать причастность своих ВВС к удару по аэродрому в Хомсе
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ПВО Сирии подбили один из боевых самолетов ИзраиляПВО Сирии подбили один из боевых самолетов ИзраиляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во время атаки Израиля на военную авиабазу Т-4 в провинции Хомс противовоздушные силы Сирии подбили один из израильский самолето. Об этом сообщил источник в минобороны САР.

По его словам, ПВО страны сбили несколько ракет и подбили боевой самолет, участвовавший в авианалете. Это вынудило остальные самолеты повернуть назад и покинуть воздушное пространство Сирии, передает агентство SANA.

Как сообщает РИА Новости, в Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию о причастности ВВС страны к атаке на авиабазу в сирийской провинции Хомс.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар Израиля по правительственной военной авиабазе Т-4 (Тифор), расположенной между городами Хомс и Пальмирой. как стало известно, в результате атаки никто не пострадал, был нанесен материальный ущерб.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против «третьей стороны»
Британская полиция сообщила о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины
Майкл Ондатже получил Золотого Букера за роман «Английский пациент»
В Сирии силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе
Илон Маск показал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде
Минтранс Турции назвал причину крушения пассажирского поезда
«Очередной бред»: Захарова опровергла сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit
Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой
Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой
В Верховной раде рассказали, как Запад «умолял» Киев не вводить военное положение
Появилось видео с места железнодорожной катастрофы в Турции, в которой погибли 10 человек
В Москве в ночь на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков
Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"
США обвинили Россию в желании «дестабилизировать НАТО»
«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню
Глава МВД Британии посетил Эймсбери
Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018