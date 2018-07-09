Сирийские ПВО подбили атаковавший авиабазу самолет Израиля

СЕГОДНЯ 00:01 2018-07-09T00:01:44+03:00

В Иерусалиме отказываются комментировать причастность своих ВВС к удару по аэродрому в Хомсе

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Во время атаки Израиля на военную авиабазу Т-4 в провинции Хомс противовоздушные силы Сирии подбили один из израильский самолето. Об этом сообщил источник в минобороны САР.

По его словам, ПВО страны сбили несколько ракет и подбили боевой самолет, участвовавший в авианалете. Это вынудило остальные самолеты повернуть назад и покинуть воздушное пространство Сирии, передает агентство SANA.

Как сообщает РИА Новости, в Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию о причастности ВВС страны к атаке на авиабазу в сирийской провинции Хомс.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар Израиля по правительственной военной авиабазе Т-4 (Тифор), расположенной между городами Хомс и Пальмирой. как стало известно, в результате атаки никто не пострадал, был нанесен материальный ущерб.