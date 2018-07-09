Мэй потрясла и шокировала смерть отравленной в Эймсбери женщины
Смерть пострадавшей от нервно-паралитического вещества жительницы города Эймсбери Дон Сторджесс потрясла и шокировала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Об этом заявила сама глава правительства в в эфире телеканал Sky News.
Она отметила, что направила семье Доны соболезнования. У женщины остались трое детей. Ее младшей дочери 11 лет.
«Это шокирующие и трагические новости. Дон навсегда покинула свою семью, в том числе троих детей. Наши мысли и молитвы с ними в это чрезвычайно трудное время», - заявил глава британской контртеррористической полиции Нейл Басу.
Он заверил, что детективы продолжат кропотливую и тщательную работу, чтобы собрать все имеющиеся доказательства, которые бы объяснили, что как два гражданина страны могли отравиться смертоносным веществом.
Как писал сайт kp.ru, британская полиция сообщила, что 44-летняя Дона Сторджесс, которая была отравлена нервнопаралитическим ядом в Эймсбери, скончалась в воскресенье в больнице Солсбери.
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