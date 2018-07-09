2018-07-09T04:58:00+03:00
Политика

Постпред России в ОЗХО прокомментировал отравление в Эймсбери

Шульгин считает, что инцидент мог быть спланирован для дискредитации РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Постпред РФ при ОЗХО Александр ШульгинПостпред РФ при ОЗХО Александр ШульгинФото: REUTERS
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Двух граждан Великобритании в Эймсбери могли отравить преднамеренно для дестабилизации международной ситуации и дискредитации России. Такое мнение высказал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он отметил, что инцидент произошел накануне важных для России мероприятий – финала чемпионата мира по футболу и саммита США-РФ в Хельсинки.

«Трудно отделаться от мысли, что всё это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», - сказал Шульгин в интервью газете «Известия».

Постпред подчеркнул, что Лондон не направлял ноту в технический секретариат ОЗХО после происшествия в Эймсбери.

«Насколько мы знаем, никакой ноты не было - была лишь устно озвученная общая информация, которая не выходила за рамки того, что оглашают сейчас официальные британские лица», - пояснил он.

Как писал сайт kp.ru, об инциденте в этом городе, расположенном неподалеку от Солсбери, полицейское управление английского графства Уилтшир сообщило 4 июля. В одном из жилых домов 30 июня были найдены 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Сторджесс. В воскресенье женщина скончалась в больнице Солсбери.

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