2018-07-09T05:46:07+03:00
Политика

Пушков: Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов

Российский сенатор отметил необходимость поиска решений назревших проблем
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Цель саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится в Хельсинки 16 июля, не выдвижение ультиматумов, а возвращение к диалогу. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Те в США, кто ждет, что на встрече Трамп — Путин США будут выставлять условия и выдвигать требования, просто не понимают смысла этой встречи. Для ультиматумов и требований встреча не нужна — она нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем», - написал российский сенатор в своем микроблоге в Твиттер.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, представители США и России договорились, что президенты проведут двусторонние переговоры 16 июля на нейтральной территории в Хельсинки. Глава Белого дома прилетит в Хельсинки за день до встречи, 15 июля у него намечены переговоры с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Перед началом работы в составе делегаций Путин и Трамп проведут встречу с глазу на глаз. Разговор будет проходить лишь в присутсвии переводчиков.

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По словам заместителя главы полиции Хельсинки Хейкки Копперойнена, финское МВД стало разрабатывать план безопасности российско-американского саммита сразу как стало известно о том, что встреча Путина и Трампа состоится в столице страны Суоми. (подробности)

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