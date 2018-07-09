Посольство РФ в США указало на ошибку в опубликованной ЦРУ карте России

СЕГОДНЯ 07:33 2018-07-09T07:33:39+03:00

Географические данные в посте о ЧМ-2018 не включают в себя сведения о территории и гражданах Крыма

Изменить размер текста: A A

Посольство РФ в США указало Центральному разведывательному управлению на устаревшие данные в опубликованной им карте нашей страны.

Речь идет о посте в Twitter, посвященном чемпионату мира по футболу, который сейчас проходит именно в России. В этой записи руководство ЦРУ поздравляет участников турнира, которым удалось выйти в четвертьфинала, и представляет информацию о каждой стране. Есть там "карточка" и о России. В ней написано, что население нашей страны составляет 142,3 миллиона человек, а площадь - 17 098 242 километра. При этом на карте государства не указан Крымский полуостров.

"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите карту и данные. Население: 146,9 миллионов (на январь 2018-го). Площадь территории: 17 125 191 километр", - ответили дипломаты в Twitter посольства.

Напомним, что многие страны до сих пор не признают Крым частью России. Между тем, сами жители полуострова сделали своей выбор еще весной 2014 года в ходе референдума.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что особенно остро к данному вопросу относятся на Украине. Так, накануне в Киеве рассматривали вариант взятия Москвы "мощным украинским солдатом".