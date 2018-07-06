В Киеве размечтались: «Мощный украинский солдат заходит в Москву»

СЕГОДНЯ 04:54 2018-07-06T04:54:20+03:00

В МВД Украины озвучили два «идеальных» сценария «возвращения» Донбасса и Крыма

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В Киеве озвучили «идеальные» варианты окончания развязанной украинскими властями войны на юго-востоке страны, один из них – взятие Москвы армией Незалежной. Такой «план» изложил во время презентации «стратегии деоккупации Донбасса» под названием «Механизм малых шагов» советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

«Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует материальные убытки. Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву», - приводит его слова пресс-служба МВД страны.