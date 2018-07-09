Китайским СМИ запретили выступать с резкой критикой в адрес Трампа

СЕГОДНЯ 07:46 2018-07-09T07:46:00+03:00

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Правительство КНР разослало всем национальным СМИ распоряжение, в котором рекомендовало не выступать с резкой критикой политики президента США Дональда Трампа. Предполагается, что таким образом власти хотят избежать эскалации напряженности в торговом конфликте.

"[Власти] попросили не прибегать к агрессивным выражениям по отношению к Трампу", - сообщает газета South China Morning Post.

По словам китайских журналистов, сейчас их коллеги стараются не прибегать к чрезмерным высказываниям и сравнениям во время написания материалов, касающихся Дональда Трампа и его окружения. Ожидается, что сохранение такой "тишины" позволит наладить переговорный процесс между сторонами.

Напомним, 6 июля вступило в силу решение президента США о введении 25%-ых пошлин на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 34 млрд долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти КНР уже заявили о намерении пожаловаться во Всемирную торговую организацию на несоблюдение Соединенными Штатами норм ВТО.