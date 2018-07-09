ВС Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии

СЕГОДНЯ 07:58 2018-07-09T07:58:41+03:00

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В руководстве Вооруженных сил Израиля отказались комментировать сообщения ряда СМИ о том, что накануне их самолеты совершили авианалет на сирийскую военную авиабазу Т-4 (Тифор), которая расположена в провинции Хомс.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ПВО САР удалось сбить несколько выпущенных по объекту ракет, а также подбить один из боевых самолетов еврейского государства. В результате вся авиагруппа была вынуждена спешно покинуть воздушное пространство.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Армии обороны Израиля.

Напомним, что подобные инциденты происходят довольно часто. Так, например, 30 апреля был нанесен очередной ракетный удар по военным базам близ сирийских городов Алеппо и Хама. В результате израильские самолеты просто уничтожили оружейный склад 47-й бригады армии республики.