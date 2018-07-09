2018-07-09T10:00:06+03:00
В мире

Помпео предложил КНДР пойти по вьетнамскому пути налаживания отношений с США

По мнению госсекретаря, для этого северокорейский лидер Ким Чен Ын должен не упустить момент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Американский госсекретарь Майк Помпео призвал КНДР последовать примеру Вьетнама в сфере налаживания отношений с Соединенными Штатами. Такое заявление он сделал, выступая перед бизнесменами в городе Ханое.

"США однажды смогут достичь такого же уровня партнёрства с КНДР, как и с Вьетнамом", - выразил уверенность Помпео.

По его мнению, для этого Пхеньян должен пойти по тому же пути, что и Ханой, который на протяжении долгого времени враждовал с Вашингтоном, но в 1995 году все же решил восстановить двусторонние отношения. На данный момент Вьетнам является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров США и получает множество инвестиций от американских властей.

Госсекретарь заверил, что если северокорейский лидер Ким Чен Ын сумеет воспользоваться моментом, то его ждет такое же процветание, передает CNBC.

Напомним, что несколько дней назад Помпео вновь побывал с визитом в Пхеньяне. В ходе его встречи с северокорейскими чиновниками было решено, что США и КНДР создадут рабочие группы в рамках денуклеаризации Корейского полуострова, передает сайт kp.ru.

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