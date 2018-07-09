2018-07-09T11:03:27+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин встретится с футболистами российской сборной в Калининграде

В Кремле пока не стали уточнять, намерен ли глава государства наградить игроков сборной России по итогам их выступлений на ЧМ-2018
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России проходит Чемпионат мира по футболу-2018В России проходит Чемпионат мира по футболу-2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборная России по футболу примет участие в совещании по использованию объектов ЧМ-2018, которое пройдет в Калининграде. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с таким предложением к российским футболистам обратился Владимир Путин.

«Президент пригласил их в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата, — сказал журналистам Дмитрий Песков.

В то же время, со слов пресс-секретаря главы российского государства, пока неизвестно, планирует ли Владимир Путин награждать футболистов после их яркого выступления на чемпионате. Как и точное число, когда именно президент встретится с игроками на Балтике, сообщает газета «Известия».

7 июля российские футболисты уступили команде Хорватии в матче ¼ финала мирового первенства в серии послематчевых пенальти и покинули турнир. До этого в рамках ЧМ-2018 сборная России обошла Саудовскую Аравию и Египет, проиграла Уругваю в групповом турнире, и отправила домой испанцев в 1/8 финала. Показав лучший результат в своей новейшей истории.

На прошлой неделе стало известно, что после завершения чемпионата мира по футболу в график Владимира Путина будут включены мероприятия, посвященные дальнейшему использованию объектов, которые были построены и реконструированы в рамках подготовки к первенству.

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