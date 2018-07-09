Путин выразил соболезнования из-за жертв ливней в Японии

СЕГОДНЯ 12:32 2018-07-09T12:32:31+03:00

Путин выразил соболезнования тем, кто потерял близких и родных из-за проливных дождей Фото: REUTERS

В результате наводнения погибли уже 109 человек [видео]

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Президент России Владимир Путин отправил телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ, в которой выразил соболезнования из-за жертв, вызванных сильными проливными дождями. Также глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате наводнения и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Последствия ливней в Японии .Более 100 человек погибли

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах Японии», - сообщает пресс-служба Кремля.

Напоминаем, что число погибших из-за бедствия достигло 109 человек, 79 японцев числятся пропавшими без вести, среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Поисковые и спасательные операции продолжаются.