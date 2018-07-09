2018-07-09T14:21:16+03:00
Политика

Путин пригласил Черчесова на совещание по итогам проведения ЧМ-2018

Ожидается, что данное заседание состоится в Калининграде 20 июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тренер сборной РФ Станислав ЧерчесовТренер сборной РФ Станислав ЧерчесовФото: Александр ГЛУЗ
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Президент РФ Владимир Путин пригласил главного тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова на совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Организационного комитета ЧМ-2018. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, совещание по итогам чемпионата мира по футболу запланировано на 20 июля и пройдет в Калининграде. Ожидается, что Черчесов примет активное участие в обсуждении ряда вопросов.

"Президент будет рад видеть Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять эту футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира", - цитирует "Интерфакт" Пескова.

Напомним, что ранее Путин пригласил на данное совещание также членов сборной России. На данный момент неизвестно, планирует ли глава государства награждать футболистов за выдающуюся игру, но, по словам Пескова, президент планирует с ними встретиться, передает сайт kp.ru.

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