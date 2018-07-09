Антитабачный закон будет регулировать использование электронных сигарет

СЕГОДНЯ 16:58 2018-07-09T16:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдельный закон для регулирования электронных сигарет и вейпов приниматься не будет. Все изменения в употреблении устройств альтернативного курения будут решаться в "антитабачном законе".

«Было принято решение, что рынок электронных средств доставки никотина будет регулироваться одним законом, так называемым антитабачным законом. Но это будет отдельное регулирование", — сказал Виктор Евтухов, статс-секретарь и замглавы Минпромторга РФ во время международной промышленной выставки "Иннопром-2018».

В январе 2018 года Минпромторг предлагал приравнять электронные сигареты и вейп к обычным. По документу мог быть введен запрет на использование систем нагревания табака в общественных местах, в том числе медицинских, спортивных, образовательных и культурных учреждениях, а также на детских площадках, в транспорте и в лифтах. Как указывалось в законопроекте, курение электронных сигарет могло быть возможным только в специально отведенных для этого местах.