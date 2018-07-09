«Не захотел оставаться в дырявой шлюпке»: Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона

СЕГОДНЯ 18:50 2018-07-09T18:50:28+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку британского министра иностранных дел Бориса Джонсона. При этом она связала уход главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства с кризисом в правительстве премьер-министра Терезы Мэй.

«Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного - все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она назвала Джонсона «британским королем политической эксцентрики», который «не захотел оставаться в дырявой шлюпке».

Кроме того, дипломат заметила, что Лондон столько врал миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании» и ЧМ-2018, что для правительства страны все это просто не могло хорошо закончиться.

«Мнимую "солидарность" надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства. <…> Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать», - добавила Захарова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, глава МИД Британии Борис Джонсон подал прошение об отставке, и глава правительства Тереза Мэй его приняла.