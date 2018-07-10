Трамп выдвинул в члены Верховного суда Бретта Кавано

СЕГОДНЯ 07:50 2018-07-10T07:50:33+03:00

Лидер демократов в Сенате Конгресса призвал своих коллег блокировать эту кандидатуру

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Президент США Дональд Трамп предложил избрать членом Верховного суда Бретта Кавано на место Энтони Кеннеди, который подал в отставку после 30 лет работы в ВС. 82-летний юрист исполняет свои обязанности до 30 июля.

Трамп, представляя Кавано в Белом доме, назвал его «одним из лучших и острых юридических умов» и объявил его юристом, который в состоянии отодвинуть свои политические взгляды и применить Конституцию «как написано».

Кандидатура Кавано должна быть утверждена сенатом США. Однако лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер уже призвал своих коллег блокировать его утверждение, пишет The New York Times.

По его мнению это назначение может изменить баланс в суде, и "сыграет на руку определенным силам, будет направлено против работающих семей на протяжении поколений и заберет трудовые, гражданские права и права человека и миллионов американцев".

Судье Кавано 53 года. Он является судьей федерального апелляционного суда, был помощником президента Джорджа Буша-младшего, а также работал в команде спецпрокурора по делу о романе президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого дома Моникой Левински.