2018-07-10T15:10:49+03:00
В мире

Столтенберг заявил, что саммит НАТО объявит о приглашении Македонии в альянс

Однако приглашение вступит в силу только после реализации соглашения о смене названия балканского государства
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во вторник на пресс-конференции накануне встречи лидеров стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Брюсселе 11-12 июля, заявил о том, что на предстоящем саммите государства-члены военно-политического блока пригласят в свои ряды Македонию.

«Союзники по НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии в альянс», - приводит слова генсека организации ТАСС. При этом Столтенберг уточнил, что приглашение вступит в силу только после реализации соглашения о смене названия балканского государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня македонский премьер-министр Зоран Заев объявил гражданам о том, что Скопье и Афины пришли к соглашению о переименовании бывшей югославской республики. Как тогда сказал политик, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония.

Стоит отметить, что соглашение о смене названия открыло дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

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