В Японии ливни унесли жизни 156 человек

СЕГОДНЯ 15:43 2018-07-10T15:43:27+03:00

Число жертв ливней в Японии выросло до 156 человек Фото: REUTERS

10 человек числятся пропавшими без вести, о местонахождении ещё 47 сейчас нет информации [видео]

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В Японии уже 156 человек стали жертвами оползней и паводков, спровоцированных проливными дождями.

Об этом сообщает генеральный секретарь правительства Ёсидхе Суга.

Он сообщил, что на данный момент из-за природных катаклизмов погибло 155 человек, ещё один находится в состоянии клинической смерти.

- Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение ещё 47 неизвестно, - приводит его слова информационное агентство ТАСС.

Поступило около ста сообщений от очевидцев о том, как сильный поток уносил машину, в которой находились люди.

Ёсидхе Суга также заявил, что все усилия экстренных служб направлены на поиски пропавших, а также на ликвидацию последствий ливней и восстановление инфраструктуры.

Для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия власти страны выделили около 7,2 миллиардов йен (это больше, чем 4 миллиарда рублей) пострадавшим регионам.

Напомним, что из-за этих бедствий, премьер-министр Японии отменяет все визиты в Европу и Африку, и вместо этого планирует в ближайшее время посетить пострадавшие районы в префектуре Окаяма.