2018-07-10T16:05:54+03:00
В мире

Трамп считает, что встреча с Путиным будет легче, чем с НАТО и Терезой Мэй

Переговоры начнутся на этой неделе во время поездки президента США в Европу
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным во время деловой поездки на саммит НАТО в Брюссель и переговоров в Великобритании с премьер-министром страны Терезой Мэй может стать «самой легкой» встречей европейского турне.

«У меня есть НАТО. У меня есть Великобритания, которая находится в некотором беспорядке. И у меня есть Путин. Честно говоря, Путин может быть самым легким из всех. Кто бы мог подумать?», - сказал Дональд Трамп.

Как передает агентство Bloomberg, На вопрос журналистов о том, кем является Владимир Путин лидеру США, Дональд Трамп ответил, что для него они соперники.

Напомним, что российский и американский лидеры проведут встречу в Хельсинки 16 июля, во время которой обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, возможности развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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