2018-07-10T16:58:51+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны

Этот документ на рассмотрение нижней палаты российского парламента год назад внесли депутаты от «Справедливой России»
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страныГосдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 10 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. «За» проголосовали 402 депутата, при этом никто не высказался «против».

Соответствующий документ на рассмотрение нижней палаты российского парламента год назад внесли депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Как считают авторы проекта, отмена роуминга на территории нашей страны положительно скажется на развитии рынка связи и повысит уровень прозрачности в данной сфере, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале июля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект о ликвидации национального роуминга в первом чтении. Кроме того, положительный отзыв на этот документ дало и правительство РФ.

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