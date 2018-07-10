Спасенные из пещеры в Таиланде дети не смогут посетить финал ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 18:39 2018-07-10T18:39:09+03:00

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Игроки юношеской футбольной команды, спасенные из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде, не смогут принять приглашение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит с 14 июня по 15 июля в России.

Как выяснилось, лететь в Москву школьникам запретили медики. По словам врачей, в настоящее время дети «не могут покинуть больницу», передает Sky News.

Эту информацию уже подтвердили и в пресс-службе ФИФА. «Мальчики не смогут приехать на финал чемпионата мира в Москву. Их здоровье остается в приоритете», - говорится в сообщении спортивной организации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот вторник, 10 июля, в Таиланде прошла финальная фаза эвакуации юношеской футбольной команды и их тренера из пещеры Кхао Луанг. Дайверы подняли на поверхность остававшихся на тот момент в подземелье четырех детей и их 25-летнего наставника.