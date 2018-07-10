2018-07-10T21:06:41+03:00
В мире

Силы обороны Эстонии заявили о «нарушении границы» российским самолетом

Как утверждают в Таллине, наш Ил-96 якобы вторгся в воздушное пространство прибалтийской республики в районе острова Вайндлоо
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Ил-96 и Ил-76Ил-96 и Ил-76Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Силы обороны Эстонии в очередной раз обвинили РФ в «нарушении воздушной границы».

Как заверили в военном ведомстве прибалтийской республики, во вторник утром, 10 июля, российский самолет якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. При этом, по данным Таллина, наш Ил-96 находился на территории прибалтийского государства не более минуты.

«Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет», - говорится в сообщении сил обороны Эстонии. Также там утверждается, что Ил-96 не имел радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Кроме того, по данным военных республики, после их сообщения МИД Эстонии вызвал посла России и вручил ему ноту в связи с инцидентом.

Отметим, это уже не первое подобное обвинение в адрес нашей страны. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте Силы самообороны Эстонии заявили, что принадлежащий Минобороны РФ самолет Ил-26 якобы нарушил границу страны в районе острова Вайндлоо, пробыв в ее воздушном пространстве более одной минуты. При этом в министерстве обороны России эту информацию опровергли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Минэнерго Украины назвал фейком письмо «Росатому» о сотрудничестве
Переход Роналду в "Ювентус": "Реалу" достанется 100 миллионов, а Криштиану будет зарабатывать 31 миллион евро в год
Минобороны РФ опровергло сообщения о потерях в Сирии
При крушении самолета в ЮАР погиб один человек
Конституционный суд разрешил платить за тепло в многоквартирных домах по индивидуальному счетчику
Володин допустил отказ от уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций
Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный на съёмках получил травму
Умер один из основателей Benetton Карло Бенеттон
Отравленный в Эймсбери мужчина пришел в сознание
Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона
Хорватский футболист Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины
Спасенные из пещеры в Таиланде дети не смогут посетить финал ЧМ-2018
Депутат Ярослав Нилов подтвердил озвученные главой Минтруда Максимом Топилиным данные о поддержке регионами пенсионной реформы
В ЮАР разбился пассажирский самолет
768 новых автобусов пополнят московские автопарки до конца этого года
На Украину не пустили британского журналиста Джона Уоррена
Посол ЧМ 2018, космонавт Олег Кононенко предлагает построить в Самаре рокет-парк
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в мошенничестве на 39 миллионов рублей
Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики
На Украине предложили запретить книги еще 12 российских издательств