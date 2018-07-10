Силы обороны Эстонии заявили о «нарушении границы» российским самолетом

СЕГОДНЯ 21:06 2018-07-10T21:06:41+03:00

Как утверждают в Таллине, наш Ил-96 якобы вторгся в воздушное пространство прибалтийской республики в районе острова Вайндлоо

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Силы обороны Эстонии в очередной раз обвинили РФ в «нарушении воздушной границы».

Как заверили в военном ведомстве прибалтийской республики, во вторник утром, 10 июля, российский самолет якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. При этом, по данным Таллина, наш Ил-96 находился на территории прибалтийского государства не более минуты.

«Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет», - говорится в сообщении сил обороны Эстонии. Также там утверждается, что Ил-96 не имел радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Кроме того, по данным военных республики, после их сообщения МИД Эстонии вызвал посла России и вручил ему ноту в связи с инцидентом.

Отметим, это уже не первое подобное обвинение в адрес нашей страны. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте Силы самообороны Эстонии заявили, что принадлежащий Минобороны РФ самолет Ил-26 якобы нарушил границу страны в районе острова Вайндлоо, пробыв в ее воздушном пространстве более одной минуты. При этом в министерстве обороны России эту информацию опровергли.